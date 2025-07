Was den Arbeitsaufwand der Standesämter für eine Umbenennung angeht, sei der Verwaltungsakt grundsätzlich unkompliziert. "Zeitaufwendig ist meist aber das Informieren des Bürgers und das Feststellen des Sachstandes - ob und welche Namensänderung überhaupt möglich ist", so Kühn. Dieser Umstand wird etwa von den Standesämtern in Suhl, Mühlhausen, Erfurt und Gera bestätigt.