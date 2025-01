Erfurt (dpa/th) - Der neue Mutterschutz bei Fehlgeburten ab der 13. Schwangerschaftswoche soll in der Praxis in Thüringen laut Familienministerium "gut umgesetzt" werden. Dafür setze sich der Freistaat ein, teilte Familienministerin Katharina Schenk (SPD) mit. Die gestrige Bundestagsentscheidung sei "ein bedeutender Schritt in Richtung einer mitfühlenden und gerechteren Frauen- und Familienpolitik".