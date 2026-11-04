Monte Carlo/São Paulo - Formel-1-Pilot Charles Leclerc ist zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit Ehefrau Alexandra gab der Ferrari-Fahrer via Instagram die Geburt von Bianca bekannt. "Bianca. 3.11.26", schrieben die beiden Eltern. Viel Zeit, das neue Glück zu genießen, bleibt dem 29 Jahre alten Monegassen aber nicht: Bereits an diesem Sonntag steht in São Paulo das nächste Formel-1-Rennen an. Leclerc war nach dem Großen Preis von Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag nach Monaco geflogen, um bei der Geburt zu Hause zu sein.