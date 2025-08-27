Am Dienstagnachmittag so ein Gewusel auf dem Kieselbacher Sportplatz und das bei strahlendem Sonnenschein? Nun, für letzteren können die Veranstalter nichts, aber er passt. Veranstalter sind die Mitglieder im Förderverein des Kindergartens „Knirpsenland“, unterstützt von den Erziehern. Die Vorsitzende Marie-Christin Schönerstedt ist richtig froh: „Bei den früheren Anläufen war die Resonanz nicht so richtig prickelnd, aber diesmal sind wir richtig in die Öffentlichkeit gegangen, auch über die Lokalpresse. Das merkt man bei den Mitmachern und den Besuchern.“