Familienfest in Ernstthal: Mondstürer drei Tage lang im Feiermodus

Zum musikalischen Frühschoppen am Sonntagvormittag war einmal mehr das Können der Musiker von der Lauschaer Stadtkapelle gefragt. Sie sorgten mit abwechslungsreichen Klängen für Stimmung und gute Laune auf dem Dorfhüttenplatz. Zum Mittagessen musste niemand das Festgelände verlassen, um zu Hause am Kochtopf zu stehen. Die Fleischerei Koch wartete mit Rouladen und Klößen auf, und auch sonst gab es reichlich leckere kulinarische Angebote von Rostbrätchen, Bratwürsten und Klopsen über Fischbrötchen und selbst gebackene Kuchen bis hin zum Softeis mit und ohne Topping. Dabei waren verschiedene Vereine beteiligt. So sorgten Fußballer und Kegler am Freitag an der Theke dafür, dass niemand durstig heimgehen musste. Am Samstag hatte der Feuerwehrverein beim Kuchenverkauf und am Rost den Hut auf und am Sonntag kümmerten sich die Ernstthaler Mondstürer und Oldtimerfreunde ums kulinarische Geschehen, während der Förderverein Ernstthal als Organisationsteam fungierte.