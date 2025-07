Der Ilm-Kreis hat seinen neuen Familienpass herausgebracht. Er kann nun ein Jahr lang kostenlos an den verschiedenen Ausgabestellen im gesamten Ilm-Kreis abgeholt werden. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse, das stetig wächst. Die Familien haben das Angebot sehr gut angenommen, sodass wir den Familienpass sehr gern wieder neu auflegen und mit der Stückzahl nach oben gehen: Erstmals werden 4500 Pässe ausgegeben“, so Landrätin Petra Enders. Die Zahl der Gutscheinpartner hat sich im fünften Jahr in Folge mit inzwischen 48 Angeboten weiter erhöht. Waren es 2022 noch 32 Einrichtungen, so beteiligten sich im Vorjahr 43 Einrichtungen am Familienpass. Auch die Angebote sind noch vielfältiger geworden. Neu dabei sind die „Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten“, die „Junge VHS“, das „Kunstprojekt 2.13 Mal- und Kreativschule“, die „Ilm-Rangers“, der Arnstädter Handball Club und die CATL Basketball Löwen.