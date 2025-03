Der Nordthüringer findet seine Südthüringer Wahlheimat nach wie vor „aufstrebend und interessant“. Im November 2024 hat der motivierte 32-Jährige den 1260 Quadratmeter großen Edeka-Markt in der Kurstadt übernommen. Sein Ziel: „Ich will mich in Bad Liebenstein einbringen.“ Und: „Gemeinsam als Familie in Bad Liebenstein glücklich werden“, sagt Alexander Görauch. Deshalb sehe er seinen Markt als „Familienbetrieb“. Das sehen auch die Kunden. Die 21 Mitarbeiter tragen Jacken mit der Aufschrift „Familie Görauch“.