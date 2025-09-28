Familie Gewalt in der Erziehung: Was eben doch geschadet hat

"Klaps auf den Hintern" hält jeder Dritte für angemessen

Kinderpsychiater Fegert ist überzeugt, das Gesetz habe ein neues Bewusstsein für die Folgen solcher Misshandlungen geschafft. Trotzdem sei auch heute noch Luft nach oben. Zusammen mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef veröffentlichte das Universitätsklinikum Ulm im April dieses Jahres die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung, wie akzeptiert körperliche Gewalt in der Erziehung ist.

Gut ein Drittel (36,9 Prozent) der Befragten ab 16 Jahren stimmt demnach der Aussage zu, "ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet". Im Jahr 2016 habe dieser Wert noch bei 53,7 Prozent und 2020 bei 52,4 Prozent gelegen. Eine "leichte Ohrfeige" hielten demnach 17,1 Prozent für angebracht. 5,4 Prozent fanden, "eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet" - im Vergleich zu vorherigen Untersuchungen ein Tiefstwert. Auch bei Älteren, die häufiger als Jüngere Körperstrafen in der Erziehung von Kindern befürworten, ist demnach ein Trend weg von der Gewalt zu beobachten.

"Die Zahl derer, denen dann doch mal die Hand ausrutscht, ist höher", sagt Fegert. Zudem sei nicht nur körperliche Gewalt schädlich für die Kinder. "Emotionale Gewalt muss mehr thematisiert werden, damit die Leute verstehen, das ist genauso schlimm. Das macht auch Wunden in der Seele, die für manche bis ins Erwachsenenalter sehr belastend sind."

Wie sich Geld und Wohnraum auf die Erziehung auswirken können

Wie gut Eltern erziehen, hat unter Umständen auch mit ihren eigenen Lebensumständen zu tun, sagt Alexandra Langmeyer, Forscherin am Deutschen Jugendinstitut. "Wenn Eltern selbst belastet sind, dann geraten sie schnell aus der Ruhe, schimpfen, schreien die Kinder an und sind eben nicht mehr so gelassen, wie sie es eigentlich sein sollten", sagt sie.

Auch spielten etwa finanzielle Nöte oder zu kleiner Wohnraum eine Rolle, wie zuletzt besonders die Corona-Pandemie gezeigt habe. "Als wir Eltern und Kinder in belasteten Lebenslagen befragt haben, kam immer wieder die Wohnsituation zur Sprache."

In den betroffenen Familien haben die Eltern nach Langmeyers Erkenntnissen oft keinen Rückzugsort, stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück und schlafen im Wohnzimmer. "Das wirkt sich dann wieder auf die eigene Belastung aus: Ich bin nicht entspannt genug, weil ich keine Ruhe habe, und das beeinflusst auch mein Verhalten gegenüber den Kindern", erklärt die Sozialforscherin.

Expertin: Eltern müssen sich in ihre Kinder hineinversetzen

Langmeyer betont, dass es wichtig sei, wenn Eltern gestärkt werden und ein Bewusstsein für die Grundlagen guter Erziehung entwickelten. "Wenn ich nie erfahren habe, was gute Erziehung ist, woher soll ich wissen, wie es geht?", betont Langmeyer. Sie empfiehlt, sich deshalb schon vor der Geburt mit dem Thema auseinandersetzen, etwa in Kursen für werdende Eltern.

Auch Kinderpsychiaterin Winter von der Charité wünscht sich mehr Präventionsarbeit: Eltern müssten verstehen, wie sehr sie ihrem Nachwuchs mit Gewalt schadeten. Zudem müssten sie lernen, sich auch in die Perspektive ihrer Kinder hineinzuversetzen, "und nicht nur von ihnen erwarten, dass sie sich an die Welt der Erwachsenen anpassen".