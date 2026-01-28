Das Erste, was man sieht, sind Ohren. Der junge Schäferhund-Mix, zu dem die Ohren gehören, ist Ende Oktober 2025 als Fundhund in einen Zwinger im Tierheim Rohrer Berg eingezogen. Nette Menschen hatten ihn in Wölfershausen aufgesammelt, allein umherirrend und sehr froh, Anschluss gefunden zu haben. Wegen seiner Ohren wird der junge unkastrierte Rüde, der etwa im März 2025 geboren sein dürfte, Gizmo genannt. Dabei konnte damals noch keiner ahnen, dass er auch charakterlich seinem Gremlin-Namensvetter ähnelt.