Familie des Ex-Fußballprofis: Krebskranke Tochter Delani - Diekmeiers sprechen über Ängste

Dana Diekmeier: "Kann mir nicht vorstellen, ohne Delani zu sein"

Auch wenn sie natürlich schon mit ihrer Tochter über den Tod gesprochen habe, versuche sie, diese Gedanken auszublenden, sagte Dana Diekmeier. "Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Delani zu sein. Deswegen kann ich mit ihr schwer über den Tod sprechen und auch, was danach ist, weil ich mir immer denke: Ich kann kein Weihnachten ohne sie feiern, oder keinen Geburtstag von den anderen, wenn einer fehlt. Und deswegen gibt es diese Gedanken einfach nicht, weil das darf nicht passieren", sagte sie unter Tränen.