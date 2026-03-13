Als der Ball am vergangenen Wochenende in der dritten Minute der Nachspielzeit über die Torlinie rollte, war es für Nino-Noel Bernschneider ein ganz besonderer Moment in seiner noch jungen Fußballer-Laufbahn. Der 19-jährige Mittelfeldspieler des 1. FC Sonneberg 2004 gab in Ifta sein Startelf-Debüt in der Landesklasse. Es war sein drittes Spiel nach der Winterrückkehr vom FC Coburg – und ein ganz besonderes. Beim 3:0-Auswärtssieg krönte Nino diese persönliche Premiere gleich mit einem Tor. Ein Moment, der nicht nur für ihn selbst Bedeutung hatte, sondern auch für einen Mann am Spielfeldrand. Sein Vater: Thomas Bernschneider.