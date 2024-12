Gramado - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der südbrasilianischen Stadt Gramado sind alle zehn Insassen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelte es sich um einen Geschäftsmann aus São Paulo, der am Steuer saß, und neun seiner Familienangehörigen, wie der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, auf einer Pressekonferenz mitteilte. Am Boden seien 17 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, sagte er.