Spaziergänger kamen vorbei und waren ratlos: Wo ist das Wasser hin? Die Gemeinde nutzte die Chance zum Ausbaggern, um dem weiteren Verlanden des Gewässers vorzubeugen. Auch Uwe Heiser, der stellvertretende Bürgermeister, schaute sich dies vor Ort an: „Das war so, als ob der Teich ein Loch hätte, haben mir Bauhofmitarbeiter gesagt.“ Dass das Gewässer schon mal ausgetrocknet gewesen wäre, daran kann sich keiner erinnern – auch nicht die Bürgermeister der vergangenen Jahre.