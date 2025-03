Es ist klirrend kalt an diesem Morgen an der Kiesgrube bei Fambach, aber traumhaft schön. Die Sonne strahlt, oben blauer Himmel und unten das blaue Wasser des Sees – nebenan fließt die Werra kraftvoll in ihrem Bett vorüber. Ein idyllisches Plätzchen am Domizil, das der heimische Anglerverein nutzt. Von hier blickt man auf die andere Seite des Flusses, wo der überregional bekannte Werratalradweg entlang führt. Doch hinüber gelangt man an dieser Stelle nicht, eine Brücke fehlt.