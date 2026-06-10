Die Arbeiten an der Stromtrasse Südlink waren Thema im Fambacher Gemeinderat. Dass Tieflader der Baufirma Bögl sich nicht an die vorgeschriebenen Routen halten, wurde dabei kritisiert. Sie hätten die Baustelle oberhalb des Dorfes über die Straßen „Mühlweg“ und „Am Graben“ angesteuert, hieß es. Und das gehe nicht an. Drei andere Routen waren schließlich als Zubringer für die Baustellen ausgewiesen worden. In der Ratssitzung wurde gefordert, dass die Gemeinde Kontakt zum Auftraggeber aufnimmt und sich beschwert.