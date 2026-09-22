Die Kirmes von Fambach erlebte gewissermaßen zwei Samstagabende - und einen Frühschoppen, der in die Verlängerung ging. Doch der Reihe nach: Nach dem schwungvollen Auftakt am Donnerstag mit den Famberg Musikanten ging es am Freitagabend gleich mal so weiter. Oftmals brauchte es in den vergangenen Jahren einen Anlauf, ehe der Einstieg ins Wochenende so richtig in Gang kam. Diesmal war es anders. Die Party-Band „The Juke“ fackelte nicht lange, denn deren Sänger mischte sich sofort unters Publikum und zog die Leute mit.