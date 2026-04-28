Der Frühling ist da. Lange haben die Fahrrad-Fans darauf gewartet – auch im Werratal. Hier hatte man letztes Jahr für den Radtourismus kühne Pläne: eine Seilbahn sollte vom Fuldaradweg an die Werra unterhalb von Fambach geholt werden. Um besser an den Werratalradweg anbinden zu können, rückte eine solche Gondel auf Höhe der Kiesgrube ins Blickfeld. So sollten Radfahrer von einem Ufer des Flusses zum anderen gelangen. Doch was ist daraus geworden?