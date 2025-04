Noch sind einige Hausaufgaben zu machen, bevor es weiter geht auf dem Grünschnitt-Platz in Fambach. Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Gemeinde zur Annahme und Zwischenlagerung von Pflanzenabfällen – wie es offiziell heißt – muss erst noch unterschrieben werden. Am Mittwoch, 23. April wird es eine öffentliche Ratssitzung in Fambach geben, auf der der Gemeinderat hierzu grünes Licht geben und damit der Bürgermeister beauftragt werden soll, seine Unterschrift zu leisten.