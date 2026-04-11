Ein Schornstein auf dem Gelände der Leist Oberflächentechnik GmbH ist niedriger, als in der Genehmigung aufgeführt. Die Esse soll in dieser Höhe bleiben, die Emissionsmenge, also die ausgestoßenen Gase, dafür geringer werden. Das war Thema in der Gemeinderatssitzung in Fambach im Januar. Das Unternehmen selbst habe die Änderung beantragt, zu der die Gemeinderäte Stellung nehmen sollten. In dem Antrag geht es aber nicht nur um die Höhe des Schornsteins, sondern auch um Lkw-Fahrten während der Nachtzeiten. Im Gemeinderat konnte niemand sagen, ob überhaupt bisher Lkw auch in der Nacht das Gelände anfahren und be- und entladen werden.