Fambach: Kronkorken für den guten Zweck

Der Erlös für die Kronkorken gehe dann vom Schrotthandel direkt an den Verein, der wiederum das Geld an die Einrichtungen spendet. „Im vergangenen Jahr kamen so über diese Sammelaktion insgesamt 70 Tonnen und rund 23 800 Euro zusammen“, sagt Vorstandsmitglied Patrick Hollenbach, der hier ebenso sich ehrenamtlich engagiert, denn ansonsten ist der Brotteröder als Lagermitarbeiter tätig. Und er sieht noch ein weiteres gutes Argument für die Aktion. „Es ist nicht nur eine tatkräftige Hilfe für die Hospize, sondern auch eine Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen, die zu schade sind, um im Müll zu landen.“

Auch Kerzenreste sind gefragt

Als Verein habe man nun auch die Möglichkeit, Spendenquittungen auszustellen, denn man ist schließlich auch auf Sponsorensuche. „Wir haben noch ein neues Projekt, wo fürs Joggen, Wandern oder Radfahren pro Kilometer gespendet wird“, sagt er.

Und gesammelt werden soll auch noch mehr. Jetzt sind sogar Kerzenreste gefragt, denn für das Kinderhospiz „Bärenherz“ in Sachsen sollen Weihnachtskerzen in Teddyform gegossen und verkauft werden. Ein großes Weihnachtsevent in Thangelstedt bei Blankenhain im Weimarer Land wird für den 6. Dezember 2025 zudem vorbereitet. Auch hier soll der Erlös wieder direkt den Kinderhospizeinrichtungen zugutekommen.

Kontakt

Verein

„Kronkorken fürs Kinderhospiz e.V.“

﻿Patrick Hollenbach, Telefon 01 73/2 64 62 57