Was lange währt wird gut: Als große Baumaßnahme konnte die Forstbetriebsgemeinschaft Fambach endlich den „Breiten Weg“ grundhaft instand setzen. Immerhin geht es um gut vier Kilometer von der „Fräg“ bis hinauf zur Waldhausstraße. Schon 2022 hatte man hier unter dem damaligen langjährigen FBG-Vorsitzenden Rudi Kümpel einen Förderantrag gestellt. Doch dieser war seinerzeit abgelehnt worden, weil die Gelder offenbar alle waren. 2023 und 2024 gab es abermals einen Anlauf – bis es endlich klappte. „Gut, dass der neue Vorstand dran geblieben ist und das fortgesetzt hat“, sagte Kümpel unlängst in der Jahreshauptversammlung.