In der jüngsten Fambacher Gemeinderatssitzung ging es in einer Bauvoranfrage um ein geplantes Einfamilienwohnhaus im Gartenweg in Heßles. Ein normaler Vorgang, kein großer Akt – und doch kann das, was da beschlossen wurde, Auswirkungen auf weitere Bauvorhaben in der Kommune haben. Der Antrag für den Hausbau stand schon einmal auf der Tagesordnung. Der Fambacher Gemeinderat gab seinerzeit grünes Licht und stufte jenes Grundstück, das bebaut werden soll, für sich quasi als Innenbereich ein.