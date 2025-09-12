Sie verleiht den Blumenkübeln auf dem Platz der Republik im Frühjahr den österlichen Schmuck, sie deckt die Tische liebevoll ein, wenn sich die jungen Eltern des Dorfes nach dem jährlichen Baumpflanzen zum Plausch zusammensetzen, sie hat geholfen, neue Stühle für den „Rosengarten“ zu besorgen und sie organisiert mit einem ganzen Team das monatliche „Ü-60-Treffen“ im Ort: Gabi Kreußel kümmert sich um viele kleinere und gerne auch größere Dinge in der Gemeinde Fambach.