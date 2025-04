Fambachs Bürgermeister Ralf-Peter Schmidt (CDU) hat nichts gegen Fußball, aber manche Aktionen von Fans sind für ihn „einfach eine Sauerei“. Gemeint sind die Farbenspiele an Schaltkästen und Laternenmasten, wie sie auch in Fambach ausgetragen werden. Die einen hinterlassen ihre Vereinsfarben in Rot-Weiß für den gleichnamigen Erfurter Fußballclub, die anderen Antworten mit Blau-Gelb-Weiß für den FC Carl-Zeiss Jena – oder andersherum.