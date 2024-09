Während das Werrataldorf sich nach dem Festwochenende der Feuerwehr nun erneut aufs Feiern freuen darf, verspürt man bei den Verantwortlichen des Kirmesvereins schon die Anspannung. Es ist wieder eine große Nummer, die gestemmt werden soll. Vom kommenden Donnerstag an bis Sonntag (12. bis 15. September) geht es rund im Festzelt. Möglich wird dies nur, weil so viele Ehrenamtliche mitmachen – Sponsoren, Helfer, Unterstützer, Kommune und befreundete Vereine sind zudem tatkräftig mit dabei. „Rund 40 Helfer werden es pro Tag wohl sein“, sagt Steffen Mattis. Er ist seit Herbst der Vereinschef, der den Vorsitz von seinem Vorgänger Paul Radegast übernommen hat, der aber auch weiter aktiv mit an Bord ist. Alle Hände voll zu tun gibt es in diesen Tagen. Zahlreiche junge Leute nehmen Urlaub. Die Bands sind längst unter Vertrag, das Festzelt ist bestellt, Bratwürste und Bier sind geordert, die Helfer eingeteilt, die Liste für die Kuchenbackfrauen ausgefüllt…. Das Festzelt rückt am 10. September an. „Von unserer Seite her ist alles geplant, jetzt freuen wir uns auf viele, viele Gäste“, sagt Steffen Mattis.