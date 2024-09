Um Worte ist Steffen Mattis eigentlich nie verlegen. Am Sonntagabend war es dann aber doch soweit: „Danke Fambach für dieses geile Wochenende – mir fehlen die Worte!!!!“, schrieb der Chef des Kirmesvereins kurz vor Mitternacht in seinen Whatsapp-Status aufs Handy. Da schwang nicht nur Erleichterung mit, dass alles super gelaufen war, sondern auch Stolz auf die vier tollen Tage, die der Verein wieder einmal präsentiert hatte - mit Freunden, Familienmitgliedern, befreundeten Vereinen, Gemeinde und vielen weiteren Partnern an der Seite. Den Dank müssten eigentlich die Fambacher und die vielen Gäste postwendend zurückgeben an den Kirmesverein und all die Helfer, die das erst alles ermöglicht hatten. „Das haben die Leute schon gemacht – wir hatten ganz viele positive Rückmeldungen“, sagt Mattis. An allen Tagen war die Hütte voll. „Mehr als wir uns erhofft hatten.“ Und das war auch gut so, denn ein großes Festzelt, Live-Bands und das ganze Drumherum wollen erst einmal bezahlt werden. Das Finanzielle muss stimmen. „Nur so hat die Kirmes eine Zukunft – ich denke, die Leute wissen das.“ Dankbar ist man deshalb auch den Sponsoren, ohne die vieles nicht machbar wäre.