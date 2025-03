Das Tor zur Grünschnittannahmestelle am Ortsrand von Fambach ist geschlossen – aber nicht nur, weil es Montag ist. Auch am Samstag, dem bislang üblichen Öffnungstag, wird es so sein. Die Leute im Dorf werkeln längst im Garten, schneiden Bäume oder entfernen Pflanzenreste nach der Winterzeit. Abgegeben können sie das alles an dieser Stelle nicht mehr. Auf einem Zettel ist zu lesen, dass der Weiterbetrieb durch das Landratsamt untersagt wurde. Verwiesen wird auf die nächst gelegenen Grünschnittannahmestellen in Breitungen, Wernshausen, Laudenbach (Trusetal) und den Wertstoffhof Schmalkalden. Doch nicht alle Fambacher wollen sich damit abfinden – allen voran Bürgermeister Ralf-Peter Schmidt (CDU) und Gemeinderatsmitglied Kai Lehmann, der zudem für die CDU im Kreistag sitzt. „Der Grünschnitt-Platz muss öffnen – und das spätestens im April“, fordert der Kreisrat. „Hier kann noch nicht das letzte Wort gesprochen sein.“