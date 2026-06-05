In der Fambacher Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde Bauhofleiter Mathias Storandt verabschiedet. 23 Jahre lang war er hier für die Kommune tätig. Zum Abschluss gab’s ein großes Dankeschön, Blumen und eine Urkunde, die Bürgermeister Ralph-Peter Schmidt unterzeichnet hatte und sein Stellvertreter Uwe Heiser überreichte. „Egal ob im Sommer oder Winter, für Senioren oder Kinder, die Fambacher Flur stets im Blick, dankbar blicken wir auf die Zeit zurück“, hieß es da im Text auf der Urkunde, den der Ortschef verfasst hatte. In Storandts Fußstapfen trat Christian Weyh, der nun als neuer Leiter die Arbeit fortsetzen will. Er ist sogar schon 27 Jahre im kommunalen Bauhof von Fambach tätig.