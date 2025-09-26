Falschmeldungen: GZSZ-Schauspieler: Gab schon mehrfach Fake-News über uns

"Als ich die Schlagzeile gelesen habe, dass ich angeblich mein Kind verloren hätte, war ich sprachlos. Solche Fakes sind nicht nur verletzend, sie treffen auch die Menschen in meinem Umfeld, die sich ernsthaft Sorgen machen", sagte Schauspielerin Anne Menden. Ihre Schauspielkollegin Ulrike Frank ergänzte laut Ufa-Mitteilung: "Als Freundinnen und Freunde mich darauf angesprochen haben, habe ich gemerkt: Viele Menschen glauben das tatsächlich – und das trifft dann auch mein privates Umfeld."