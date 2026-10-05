Alle Informationen, die jetzt auf den Fahrer zukommen, würden vor dieser Prämisse interpretiert. "Das heißt, selbst Warnsignale oder Widersprüche wie entgegenkommende Fahrzeuge werden zunächst falsch eingeordnet. Was machen die auf meiner Spur?"

ADAC: Auf keinen Fall wenden oder rückwärtsfahren

Was können Betroffene, die unbeabsichtigt zum Falschfahrer werden, tun? Der ADAC rät, umgehend die Warnblinkanlage und das Abblendlicht einzuschalten, um für andere sichtbar zu werden. "Das Fahrzeug sollte so schnell wie möglich am nächstgelegenen Fahrbahnrand abgestellt werden, idealerweise dicht an der Schutzplanke."

Danach gelte es, das Fahrzeug zügig zu verlassen, die Warnweste anzuziehen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen. Anschließend müsse umgehend die Polizei verständigt und auf Hilfe gewartet werden. "Falschfahrer sollten auf keinen Fall versuchen, zu wenden oder rückwärtszufahren", warnt Berkel. Diese Manöver stellten ein weiteres Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Und was tun, wenn über den Verkehrsfunk eine Geisterfahrer-Warnung auf der eigenen Strecke ausgegeben wird? Ruhe bewahren, erklärt der ADAC. Er rät, die Geschwindigkeit kontrolliert zu reduzieren, auf den äußerst rechten Fahrstreifen zu wechseln und die Warnblinkanlage einzuschalten. Zudem sollte ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten und auf keinen Fall überholt werden. Überdies sollten betroffene Fahrer nächstgelegene Parkplätze oder Abfahrten nutzen, Verkehrsfunk hören und auf Entwarnung warten.