Poppenhausen/Schweinfurt (dpa/lby) - Ein 85-Jähriger ist in Unterfranken rund 15 Kilometer als Geisterfahrer über die Autobahnen gefahren. Der Senior fuhr laut Polizei am späten Dienstagabend über die Anschlussstelle Poppenhausen auf die A71 in Richtung Schweinfurt auf – jedoch auf der falschen Seite. Anschließend wechselte er auf die A70 Richtung Würzburg, auch dort entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen. Die Beamten sperrten den Bereich und stoppten den 85-Jährigen.