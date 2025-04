Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Die Feuerwehr hat einen auf Abwege geratenen Pizzaboten in Garmisch-Partenkirchen gerettet. Der junge Mann war am Samstagabend mit seinem Wagen auf einen für Autos gesperrten Wanderweg gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der stark ansteigende Weg war zu steil. Als der Mann rückwärts zurücksetzen wollte, blieb der Wagen in einer Böschung stecken.