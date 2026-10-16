Guxhagen (dpa/lhe) - Betrüger haben mit einem Schockanruf bei einer älteren Frau in Guxhagen Geld und Goldbarren mit einem Gesamtwert in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags erbeutet. Der Anrufer habe sich als Staatsanwalt ausgegeben und der Frau mitgeteilt, ihre Tochter habe eine Mutter und deren drei Kinder überfahren, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Tochter drohe nun eine mehrjährige Gefängnisstrafe, falls nicht mehrere hunderttausend Euro gezahlt würden.