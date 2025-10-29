Im Laufe des Dienstags riefen Betrüger bei mehreren Senioren in Suhl und Zella-Mehlis an. Sie gaben sich am Telefon jeweils als Polizisten der Kriminalpolizei aus, teilweise mit erfundenen Namen und Dienstgraden. Den Angerufenen teilten sie mit, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Die Täter erklärten, dass bei den vermeintlichen Einbrechern eine Liste mit dem Namen und Vermögenswerten der Senioren aufgefunden wurde.