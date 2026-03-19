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Falscher Pflegedienst-Mitarbeiter Betrüger stiehlt Geld und Kreditkarte

Ein Unbekannter hat sich in Meiningen als Pflegedienstmitarbeiter ausgegeben und dabei Bargeld sowie eine Bankkarte gestohlen.

Falscher Pflegedienst-Mitarbeiter: Betrüger stiehlt Geld und Kreditkarte
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Ein Betrüger stahl einem Meininger eine größere Summe. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ein Mann klingelte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Tür eines Bewohners in der Straße „Am Steingraben“. Er gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und behauptete, eine Nummer von einem Beatmungsgerät zu benötigen. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, verwickelte er den Mieter in ein Gespräch. Während der Bewohner in einem Nebenraum nach Dokumenten suchte, durchstöberte der Betrüger die Wohnung und stahl 1400 Euro Bargeld sowie die Bankkarte des Mannes. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Ob der Täter die Bankkarte bereits genutzt hat, ist derzeit unklar, teilte die Polizei mit.

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Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (03693) 5910 und dem Aktenzeichen 0069041/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegengenommen.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Polizei rät, misstrauisch zu sein und keine fremden Personen ohne Legitimation in die Wohnung zu lassen. Bei Verdacht sollte die Polizei unter der Rufnummer 110 informiert werden. Falls eine Geldkarte fehlt, sollte diese umgehend gesperrt werden, um unberechtigte Abhebungen zu verhindern.