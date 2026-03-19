Falscher Pflegedienst-Mitarbeiter: Betrüger stiehlt Geld und Kreditkarte

Ein Mann klingelte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Tür eines Bewohners in der Straße „Am Steingraben“. Er gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und behauptete, eine Nummer von einem Beatmungsgerät zu benötigen. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, verwickelte er den Mieter in ein Gespräch. Während der Bewohner in einem Nebenraum nach Dokumenten suchte, durchstöberte der Betrüger die Wohnung und stahl 1400 Euro Bargeld sowie die Bankkarte des Mannes. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Ob der Täter die Bankkarte bereits genutzt hat, ist derzeit unklar, teilte die Polizei mit.