Weimar/Eisenach (dpa/th) - Kein alltäglicher Fall für die Denkmalhüter: Durch einen schweren Fall illegaler Archäologie sind Überreste einer nahe der Wartburg bei Eisenach gelegenen Burganlage gefährdet worden. An den Überresten der Anlage "Metilstein" seien im Sommer 2025 über mehrere Wochen nicht genehmigte Grabungen durchgeführt worden, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar mit. An drei Stellen der mittelalterlichen Ruine seien Mauerreste freigelegt und somit Wind und Wetter ausgesetzt gewesen.