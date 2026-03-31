Fall verdeutlicht grundsätzliches Verständnisproblem

Doch genau das verdeutliche ein allgemeines Verständnisproblem, sagte Hummel. Oft erwarte die Bevölkerung, dass archäologische Funde präsentiert und sichtbar gemacht werden würden. Gerade im Falle von Bodendenkmälern müssten diese dann aber regelmäßig gepflegt werden, um sie gegen Verlust zu sichern. Das sei aber oft nicht möglich. Deshalb seien die Denkmäler in der Erde besser geschützt, als wenn sie frei liegen.