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  4. Gäste testen Nebelmaschine und lösen Feuerwehreinsatz aus

Falscher Alarm Gäste testen Nebelmaschine und lösen Feuerwehreinsatz aus

Starker Qualm dringt aus einer Wohnung im Landkreis Hof, eine Anwohnerin wählt den Notruf. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass es sich gar nicht um Rauch handelt.

Falscher Alarm: Gäste testen Nebelmaschine und lösen Feuerwehreinsatz aus
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Weil Qualm aus einer Wohnung drang, wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand gerufen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Münchberg (dpa/lby) - Gäste haben eine Nebelmaschine getestet und dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Den Angaben der Polizei zufolge drang so starker Qualm aus der Dachgeschosswohnung in Münchberg (Landkreis Hof), dass eine Anwohnerin am Sonntagabend den Notruf wählte. Daraufhin seien Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Am Einsatzort habe es Entwarnung gegeben: Der Rauch sei aus der Nebelmaschine gekommen. 

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Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten Freunde der Wohnungsinhaber auf deren Kinder aufgepasst - und dabei die Nebelmaschine getestet. Die Stadt als Trägerin der Feuerwehr prüfe nun, ob die Verursacher die Kosten für den Einsatz tragen müssten, sagte der Sprecher.