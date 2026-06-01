Falscher Alarm: Gäste testen Nebelmaschine und lösen Feuerwehreinsatz aus

Münchberg (dpa/lby) - Gäste haben eine Nebelmaschine getestet und dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Den Angaben der Polizei zufolge drang so starker Qualm aus der Dachgeschosswohnung in Münchberg (Landkreis Hof), dass eine Anwohnerin am Sonntagabend den Notruf wählte. Daraufhin seien Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Am Einsatzort habe es Entwarnung gegeben: Der Rauch sei aus der Nebelmaschine gekommen.