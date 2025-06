Grainau (dpa/lby) - Eine Fahrschülerin ist in die Glasfront eines Supermarkts in Oberbayern gefahren. Die 17-Jährige habe beim Anfahren versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt, teilte die Polizei mit. Dadurch fuhr sie am Montagabend rückwärts in die Glasfront des Supermarkts in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.