Augsburg - Ein wegen möglicher Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Impfungen gesuchter Arzt ist nach jahrelanger Flucht in Südamerika gefasst worden. Ein Sprecher des Landgerichts in Augsburg erklärte, dass der Mediziner in Paraguay festgenommen worden sei. Zuvor hatte "Das Wochenblatt", ein deutschsprachiges Nachrichtenportal aus Paraguay, über die Festnahme berichtet.