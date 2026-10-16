Falsche Ansage: Fehlalarm an Bahnhöfen fordert zu Evakuierung auf

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, betroffen gewesen seien Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ursache war laut Bundespolizei "die fehlerhafte Betätigung eines Knopfs" bei der Deutschen Bahn. Es habe sich um einen "menschlichen Fehler" und keinen technischen Defekt gehandelt.