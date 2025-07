Erfurt (dpa/th) - Eine Frau und ein Mann aus Erfurt haben insgesamt 114.500 Euro an Betrüger verloren, die hohe Renditen mit Kryptowährungsinvestitionen in Aussicht gestellt hatten. Die 46-Jährige und der 56-Jährige hätten in mehreren Überweisungen 44.500 und 70.000 Euro eingezahlt, teilte die Polizei mit. Als die versprochenen Gewinnauszahlungen ausblieben, erstatteten die Geprellten Anzeige.