Falsch-Rezept: Unbekannter will teures Medikament ergaunern

Mit einem dreisten Versuch wollten Unbekannte teure Medikamente in einer Bad Salzunger Apotheke ergaunern. Wie gingen sie vor?

 Foto: dpa

Ende August bestellte eine unbekannte Person telefonisch in einer Apotheke in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen ein teures Medikament. Am 1. September tauchte dann ein unbekannter Mann in der Apotheke auf – und legte ein mutmaßlich gefälschtes Rezept vor. Der Mann wirkte auffällig nervös. Als die Mitarbeiterin das Rezept gründlich prüfte, wurde ihm das offenbar zu heikel: Er forderte sein Papier zurück und verschwand ohne Medikament in unbekannte Richtung.

Der gesuchte Unbekannte. Foto:  Polizei

Jetzt ermittelt die Polizei. Das Amtsgericht entschied, die Überwachungsbilder öffentlich zu machen. Wer kennt den Mann?
Hinweise bitte an die Polizei Bad Salzungen unter 03695 551‑0, Aktenzeichen 0231080/2025.