Falsch-Rezept: Unbekannter will teures Medikament ergaunern

Ende August bestellte eine unbekannte Person telefonisch in einer Apotheke in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen ein teures Medikament. Am 1. September tauchte dann ein unbekannter Mann in der Apotheke auf – und legte ein mutmaßlich gefälschtes Rezept vor. Der Mann wirkte auffällig nervös. Als die Mitarbeiterin das Rezept gründlich prüfte, wurde ihm das offenbar zu heikel: Er forderte sein Papier zurück und verschwand ohne Medikament in unbekannte Richtung.