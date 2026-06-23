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  4. NBA-Star Wagner hält "Winston-Salem" für WM-Kicker

Falsch geraten NBA-Star Wagner hält "Winston-Salem" für WM-Kicker

Der deutsche NBA-Profi Moritz Wagner sorgt vor seinem Besuch beim Spiel der DFB-Auswahl gegen Ecuador für einen lustigen TV-Moment. Im Interview liegt er bei einer Fachfrage daneben.

Falsch geraten: NBA-Star Wagner hält Winston-Salem für WM-Kicker
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Basketballer Moritz Wagner schaut auch auf die Fußball-WM. (Archivbild) Foto: Duane Burleson/AP/dpa

New York - Der deutsche Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat als TV-Gast bei der Fußball-WM für einen lustigen Fauxpas gesorgt. Der 29 Jahre alte NBA-Profi wurde von MagentaTV-Moderatorin Laura Wontorra aufs Glatteis geführt, als sie ihn fragte: "Hast du schon mal im Vorfeld von Winston-Salem gehört?" Wagner nickte wissend, ja habe er, aber wenig. Auf Nachfrage Wontorras ("Wirklich? Aus welchen Gründen?") antwortete der gebürtige Berliner: "Ja einfach nur, weil er bei der WM dabei ist. Richtig?"

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Lacher auch bei Mats Hummels

Falsch: In Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier aufgeschlagen, der Doppelname steht nicht für einen Spieler. Ex-Fußballstar Mats Hummels und Wontorra hatten im TV-Studio die Lacher auf ihrer Seite. "Das ist kein Spieler. Witzig, wird ein schönes Meme im Internet, freue ich mich jetzt schon drauf", sagte die Moderatorin.