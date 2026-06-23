New York - Der deutsche Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat als TV-Gast bei der Fußball-WM für einen lustigen Fauxpas gesorgt. Der 29 Jahre alte NBA-Profi wurde von MagentaTV-Moderatorin Laura Wontorra aufs Glatteis geführt, als sie ihn fragte: "Hast du schon mal im Vorfeld von Winston-Salem gehört?" Wagner nickte wissend, ja habe er, aber wenig. Auf Nachfrage Wontorras ("Wirklich? Aus welchen Gründen?") antwortete der gebürtige Berliner: "Ja einfach nur, weil er bei der WM dabei ist. Richtig?"
Falsch geraten NBA-Star Wagner hält "Winston-Salem" für WM-Kicker
dpa 23.06.2026 - 22:45 Uhr