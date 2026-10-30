Jena (dpa/th) - Ein versehentlich ins Gleisbett gesteuertes Auto hat in Jena für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr gesorgt. Der Fahrer des Wagens war am Donnerstagabend dem Schienenverlauf der Straßenbahngleise auf der Fahrbahn gefolgt und so schließlich ins tiefergelegte Gleisbett geraten, wie die Polizei mitteilte. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, konnte das Auto allerdings nicht mehr selbst aus dem Gleisbett herausfahren. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen bergen. Währenddessen war die betroffene Straßenbahnstrecke einige Zeit gesperrt.