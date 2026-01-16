Das setzt dem sportlichen Spektakel am Samstag in der und um die Biathlon-Arena mit den Weltcups im Langlauf, in der Nordischen Kombination und im Rennrodeln noch die Krone auf. Das Fallschirmspringer-Team eines weltweit bekannten Brauseherstellers will am Nachmittag punktgenau vor Publikum in der Rennsteig-Arena landen. Weltcup-Sprecherin Susann Eberlein kündigt an: „Am 17. Januar erwartet die Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnlicher Extremsport-Höhepunkt: Die beiden internationalen Wingsuit-Pioniere Marco Fürst und Marco Waltenspiel vom Red Bull-Skydive-Team werden mit einem spektakulären Formationsflug aus der Luft direkt in der Arena am Rennsteig landen.“