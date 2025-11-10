Lange ausruhen können sich die Verantwortlichen am Oberhofer Fallbachhang nicht, steht doch nach dem Saison-Ende im Bikepark vor wenigen Tagen die Umstellung auf den Wintermodus am Skihang unmittelbar bevor. Dabei waren die vergangenen Monate sehr erfolgreiche, wie Ronny Knoll, Sprecher im Thüringer Wintersportzentrum, bestätigt. An immerhin 122 Betriebstagen wurden 24.600 Gäste gezählt, die insgesamt 158.000 Liftfahrten absolvierten, um auf den verschiedenen Trails ihren Fahrspaß zu haben.