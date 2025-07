Nach Überzeugung des Landgerichts hatten die Angeklagten die 39-Jährige im Dezember 2022 entführt, getötet und die Leiche an einen unbekannten Ort versteckt. Dadurch wollten die Männer dem Urteil zufolge verdecken, dass sie über eine betrügerische Masche versucht hatten, an das Vermögen der Bank-Filialleiterin zu kommen. Kurz bevor es zu einem Prozess in der Sache kommen sollte, verschwand die Frau.