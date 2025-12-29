Vier Jugendliche aus Zella-Mehlis müssen sich vom 8. Januar an vor dem Landgericht Meiningen wegen des Todes von Miguel A. verantworten. Den beiden 19 und 20 Jahre alten Männern und zwei 16 und 17 Jahre alten Frauen wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord durch Unterlassen vor. Anfang des Monats hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die vier Mitglieder aus einer Gruppe Jugendlicher erhoben, am Montag informierte das Gericht über den jetzt angesetzten Verhandlungstermin.