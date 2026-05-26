Fall in Portugal: Ausgesetzte Brüder dürfen nach Frankreich zurückkehren

Lissabon/Colmar - Die beiden in Portugal von ihrer Mutter und dem Stiefvater ausgesetzten vier und fünf Jahre alten Brüder dürfen in ihr Heimatland Frankreich zurückgebracht werden. "Die französischen Justizbehörden haben im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit mitgeteilt, dass sie die vorläufige Entscheidung getroffen haben, diese Kinder in die Obhut der Sozialdienste von Colmar zu geben", heißt es in einer Mitteilung des Familien- und Jugendgerichts von Santiago do Cacém im Bezirk Setúbal, aus der portugiesische Medien übereinstimmend zitierten.