Fall in Portugal: Ausgesetzte Brüder dürfen nach Frankreich zurückkehren

Der Vater sagte dem lokalen Sender Ici Alsace TV, dass es nur noch eine Frage von Tagen sei, bis er seine Kinder wiedersehe. "Ich lasse die Behörden ihre Arbeit machen und warte auf ihre Zustimmung, um sie abzuholen", meinte er. "Tag und Nacht liegt das Telefon neben mir." Die Kinder müssten nach dem Drama wieder zu sich finden. Obwohl das Geschehen schwerwiegend und zutiefst schockierend sei, wolle er darauf nicht mit Hass oder Beleidigungen reagieren.