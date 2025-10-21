Fall in Oberbayern Zeugin sorgt im Prozess um Tod von Hanna für Kopfschütteln

Traunstein/Laufen - Im Mordprozess um den Tod von Hanna aus Aschau hat eine Zeugenaussage über ein angebliches Geständnis des Angeklagten für Unverständnis gesorgt. Ausgesagt hatte die Mutter einer jungen Frau, die am 17. November 2022 Freunde zu sich nach Hause eingeladen hatte, darunter auch den jetzigen Angeklagten. Ein Gesprächsthema: der Tod von Hanna in der Nacht zum 3. Oktober. Der junge Mann habe bei ihr auf der Couch gesessen, erinnerte sich die Zeugin. "Aus dem Nichts ist dann gekommen: "Ich gebs zu, ich wars"." Eigentlich ein schockierendes Geständnis, doch an Details kann sich die Frau auf wiederholte Nachfragen nicht erinnern.